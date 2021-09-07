وزير الادراة المحلية يوجه البلديات الى تخصيص اراض لايواء الكلاب الضالة

الوكيل الاخباري - وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الادراة المحلية توفيق كريشان البلديات الى تخصيص قطع أراض مناسبة لجمع الكلاب الضالة فيها وايوائها مع امكانية اشراك اكثر من بلدية في قطعة الأرض الواحدة.



وبين أنه سيتم اعادة اطلاق الكلاب بعد تعافيها، داعيا إلى تكثيف حملات النظافة وتجنب تراكم النفايات حول الحاويات.



ووجه كريشان رؤساء اللجان إلى تخصيص المبالغ المتوقعة لانجاز المشروع من خلال موازنة البلديات لعام 2022.



ووفق كتاب كريشان جاء ذلك نظرا لسعي الوزارة والبلديات بالحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الكلاب الضالة.

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