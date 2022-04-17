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الأحد، 17-04-2022 11:30 م

وزير الاستثمار: الأردن يعتبر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن الأردن يعتبر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواحدة من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار مرونة في المنطقة.

وقال خلال افتتاحه، مساء اليوم الأحد، منتدى الاقتصاد والاستثمار الأردني- الأذربيجاني الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع وكالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اذربيجان، إن الحكومة تسعى إلى جعل الأردن وجهة حقيقة للاستثمارات الأجنبية والعربية، فخلال السنوات الماضية شرعت الحكومة في إدخال العديد من الاصلاحات على بيئة الأعمال.

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