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وزير الاستثمار يؤكد أهمية القطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني

الثلاثاء، 16-11-2021 07:17 م

وزير الاستثمار يؤكد أهمية القطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار، المهندس خيري عمرو، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الصناعي يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني وفي دفع عجلة التنمية.

وقال عمرو، خلال لقائه رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بحضور أمين عام وزارة الاستثمار، زاهر القطارنة، إن الحكومة جادة بتقديم الدعم والتسهيلات للقطاعات الاستثمارية كافة، خاصةً في الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتذليل جميع التحديات أمام جميع القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على زيادة التواصل مع المستثمرين، والذين يمثلون القطاعات كافة، للتعرف عن وجهات نظرهم عن قرب، لتطوير البيئة الاستثمارية في الأردن، ولمعالجة التحديات التي تعترضهم.

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