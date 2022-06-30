السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 10:43 م

وزير الاستثمار يلتقي بعثة البنك الدولي

w


الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن وزارة الاستثمار ستعمل على الموائمة بين إستراتيجية ترويج الاستثمار (2023 – 2026)، ومخرجات خطة التحديث الاقتصادي والتي تمثل رؤية الدولة الأردنية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد على مدى العقد المقبل، وذلك بهدف استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء عمرو اليوم الخميس، بعثة البنك الدولي التي تزور الأردن حاليا لبحث آليات وخطوات تنفيذ إستراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إعدادها من قبل الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبتنفيذ من شركة ديلويت العالمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
62b9665b48c35

ارتفاع إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في الأردن العام الماضي إلى نحو 673 مليون دينار

7381fba2-bdc2-432a-9ca0-8ac02d93adf1

الطاقة والمعادن تبحث اطر التعاون مع المساحة الجيولوجية اليمنية

وزارة الزراعة

مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة يمكن 987 مستفيداً

e

وزير الصناعة يرعى إشهار لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان

412951

الخصاونة يوافق على شراء سيارة جديدة لامين عام وزارة الاستثمار - وثيقة

6202214174532823152043

لجنة الطاقة بمجلس محافظة الطفيلة تعقد اجتماعا لمناقشة آليات جلب الاستثمار