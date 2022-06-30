وزير الاستثمار يلتقي بعثة البنك الدولي

الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن وزارة الاستثمار ستعمل على الموائمة بين إستراتيجية ترويج الاستثمار (2023 – 2026)، ومخرجات خطة التحديث الاقتصادي والتي تمثل رؤية الدولة الأردنية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد على مدى العقد المقبل، وذلك بهدف استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.



جاء ذلك خلال لقاء عمرو اليوم الخميس، بعثة البنك الدولي التي تزور الأردن حاليا لبحث آليات وخطوات تنفيذ إستراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إعدادها من قبل الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبتنفيذ من شركة ديلويت العالمية.

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