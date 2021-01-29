الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 08:44 م

وزير الاشغال العامة يقوم بزيارة مفاجئة لمحافظتي جرش وعجلون

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس يحيى الكسبي عددا من المواقع في محافظتي جرش عجلون، خلال جولة مفاجئة نتيجة لورود بعض الملاحظات لغرف الطوارىء صباح اليوم، واطلع على الاستعدادات الميدانية للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها البلاد.

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واطمأن الكسبي خلال الجولة التي جاءت دون ترتيب مسبق وبناءا على الملاحظات الواردة لغرفة العمليات في الوزارة، على أحوال الطرق خصوصا في مواقع الانزلاقات السابقة على طريق جرش وبركة البيادر ومثلث عبين وعبلين ومثلث صخرة التي تشهد تساقط امطار غزيرة، مؤكدا أن المعالجة التي سبق أن قدمتها الوزارة في هذه المواقع كانت ناجعة.


 




 

 


 

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