وزير الاشغال يتفقد سير العمل بمشاريع في عمان والزرقاء

الوكيل الاخباري-

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تفقد وزير الاشغال العامة والإسكان اليوم السبت، عددا من المشاريع التي تعمل وتشرف عليها الوزارة في عمان والزرقاء.وأستمع الكسبي، من المعنيين خلال تفقده اعمال الحزمة الثالثة والرابعة ضمن اعمال مشروع الباص السريع لإيجاز مفصل حول سير الاعمال في المشروع ونسب الإنجاز فيه، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في الحزمة الثالثة 70%، فيما تجاوزت نسب الإنجاز بالأعمال بمشروع الحزمة الرابعة 76%.يشار إلى أن الحزمة الثالثة تبدأ من المحطة 300+7 بعد جسر ماركا باتجاه الزرقاء وتمتد حتى اشارة الحديد، فيما تبدأ الحزمة الرابعة من المحطة 300+15 قبل جسر الكلية العسكرية (جسر الجامعة الهاشمية) باتجاه الزرقاء وتنتهي عند مجمع الزرقاء.وحث الكسبي الكوادر الفنية خلال جولته لمشروع الباص سريع التردد الحزمة الرابعة لفتح نفق الزيتونة امام حركة السير للتسهيل على المواطنين خلال مدة اقصاها نهاية الشهر الحالي والذي هو ضمن اعمال الحزمة الرابعة، حيث بلغت نسبة الانجاز فيه 97%.استمع الكسبي لمطالب أهالي حي النقب واسكان حي الامير هاشم والاحياء المجاورة، موعزا للمعنيين في الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتامين المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ نفق النقب بناء على مطالب المواطنين والذي سيساهم في حل جميع المطالب ويخفف الضغط والاكتظاظ المروري عن تقاطع ابو صياح وجسر ماركا واشارات الحزام وستشمل الاعمال فيه تحسين نهاية طريق الحزام والغاء اشارة ضوئية وتوفير منحنيات التفاف آمنة ومناسبة لحركة السير.كما تفقد وزير الاشغال العمل بجسر المشاة الذي يخدم أهالي إسكان المجد ومنطقة جبل طارق، والذي اوعز الكسبي في وقت سابق العمل عليه استجابة لمطالب المواطنين في المنطقة لخدمة حركة المشاة ليكون الجسر جاهزا في وقت أقصاه نهاية الشهر الحالي.إلى ذلك، تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ، سير العمل بمشروع الحديقة البيئية ضمن مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات في لواء الرصيفة.وأستمع وزير الاشغال من المعنيين إلى إيجاز مفصل حول سير الاعمال في المشروع، حيث تقام الحديقة على قطعة ارض مساحتها (74.5) دونم وتشمل كافة المتطلبات والاحتياجات اللازم توفيرها كمتنزه وجلسات خارجية ونوافير مياه ومناطق لألعاب الأطفال بالإضافة الى ملاعب رياضية عدد (3) ومسرح خارجي وممرات مختلفة لهواة المشي او الهرولة ومحاطة بالمناطق الخضراء والاحواض الزراعية، كما تم استخدام نباتات وأشجار الندرة المائية التي تتحمل الجفاف والنباتات المحلية في تصميم الحديقة حيث تحتاج إلى رعاية فقط في بداية الزراعة كما تم توفير الخدمات اللازمة من وحدات صحية واكشاك وخزانات المياه الأرضية.وأكد الكسبي، أهمية المشروع لسكان المنطقة لكون المشروع يهدف لانشاء منطقة بيئية صحية وحيوية مستدامة لتكون متنفس طبيعي وملجأ لساكني المنطقة.وأوعز الكسبي إلى المعنيين بتزويد الوزارة بنسب الإنجاز وسير العمل بشكل دوري ومفصل، وأي عائق يواجه سير العمل ليصار إلى حله.يذكر أن وزير الاشغال العامة والاسكان أعلن خلال زيارته الميدانية السابقة لمحافظة جرش عن تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات الجولات الميدانية ويتم تزويده بشكل دوري بمخرجات الجولات كافة والإجراءات التي تم اتخاذها.