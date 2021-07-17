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السبت، 17-07-2021 07:55 م

وزير الاشغال يتفقد مشاريع في العقبة

الرئاسة



الوكيل الاخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، إن الوزارة تولي الاهمية لدعم كافة المشاريع الحيوية التي تساهم في رفد الخزينة ودعم الاقتصاد، وخصوصا المشاريع التي يجري العمل عليها في محافظة العقبة لما للمحافظة من دور اقتصادي واستراتيجي مهم.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة العقبة بحضور نائب محافظ العقبة، وعدد من النواب، ورئيس مجلس المحافظة وممثلين عن المجتمع المحلي، جرى خلاله بحث المشاريع التي تنوي الوزارة العمل عليها في المحافظة.

وقال الكسبي خلال الاجتماع، أن الجولات الميدانية تهدف إلى التركيز على المشاريع الحيوية في المحافظة وخصوصا مشروع جسر النفط لما له من أهمية استراتيجية واقتصادية، موضحا أن الوزارة باشرت العمل على إنشاء جسر جديد بدلا من الجسر القائم لما للجسر من أهمية حيوية.

 




 

 


 

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