وزير الاشغال يشارك في مؤتمر الترقية الحضرية في معارض اكسبو دبي 2020

الوكيل الاخباري-

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شارك وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الاحد، في مؤتمر الترقية الحضرية لمرحلة ما بعد COVID مستوطنات بشرية مستدامة وشاملة في المنطقة العربية والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة المعنية بتطوير وتنمية المدن ومعالجة العشوائيات في معارض اكسبو دبي 2020.وعبر الكسبي خلال كلمة القاها عن سعادته لتواجده في دولة الامارات العربية الشقيقة ومشاركته في الحدث العالمي والمنصة الاستثنائية، في معرض اكسبو الدولي 2020، والتي تأتي تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، لإتاحة الفرصة للمجتمع الدولي التواصل وتبادل الافكار الرائدة والتعاون لاكتشاف الحلول المبتكرة والرائدة واستشراف المستقبل .وأكد، أن التجمعات الاسكانية والمدن محركات الاقتصاد المحلي والوطني بشكل عام، مشيراً إلى أن معظم الدول العربية تعاني من عدة تحديات قد تؤثر في ادائها الاقتصادي.وبين الكسبي أن الأردن يعاني من نقص هائل في الموارد، وزيادة هائلة في عدد السكان بسبب النمو الطبيعي إلى جانب النمو الناجم عن تدفق اللاجئين الذين يمثلون حوالي 20 ٪ من إجمالي السكان، مشدداً على أن كل ما اسلف يسبب ضغطاً على الموارد الطبيعية، مع الضغط على الصحة والتعليم والبنية التحتية الحضرية.وقال الكسبي إننا نشهد في الأردن كما الحال في العالم الآثار الكارثية لتغير المناخ، بدءاً من الفيضانات المفاجئة إلى الجفاف، بينما تؤثر جميعها على البنية التحتية والهياكل الحضرية، لذلك نحتاج إلى التكيف مع هذه التغييرات المختلفة وإعادة التفكير في الطريقة التي نخطط بها ونصممها وننفذها ونراقبها والتعاون والتشارك العالمي لمواجهة هذه الظاهرة.وأكد الكسبي أن الأردن وبالرغم ومن كل التحديات كرست الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كل السبل المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة التغير المناخي، مبيناً أن الاردن التزم بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 31٪ بحلول عام 2030 اضافة لمشاركة المدن أيضًا حيث تخضع عمان لمبادرة C40 التي تهدف إلى أن تصبح مدينة خالية من الكربون بحلول عام 2050.وبين أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل بشكل رئيسي على ربط المدن والقرى والتجمعات الاقتصادية السكنية والدول المجاورة بشبكة من الطرق المتميزة مع رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، بالتشارك مع قطاعي البناء والاستشارات نحو تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية.على صعيد متصل زار الكسبي الجناح الأردني في اكسبو دبي 2020 وابدى اعجابه بتصميم جناح الأردن الذي يعكس ما وصل إليه الأردن في المواضيع الفرعية لـ إكسبو 2020 دبي، وهي في مجالات النقل والاستدامة والإسكان.كما زار عددا من اجنحة الدول الشقيقة والصديقة في اكسبو دبي 2020.