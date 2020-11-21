وزير الاشغال: 41 % نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الإرسال

الوكيل الإخباري- قال وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، إن نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع الارسال/الحرية بلغت نحو 41 بالمئة.

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وتوقع الكسبي اليوم السبت، الانتهاء من المشروع بالنصف الثاني من العام المقبل، لافتا الى انجاز تحويلة الإرسال المستحدثة بطول 1400 متر وعرض 18 مترا باتجاهين، ومفصولة بجزيرة وسطية وأعمدة انارة و شواخص تحذيرية وارشادية، وشواخص ارشادية الكترونية وعبارات انبوبية لتصريف مياه الامطار.



واضاف انه تم انجاز تحويلة جبل عرفات بطول 405 امتار وعرض 24 مترا، مفصولة بحواجز خراسنية و شواخص تحذيرية و ارشادية وعبارات انبوبية لتصريف مياه الامطار، موضحا ان نسبة انجاز أعمال جسر 2 التراكمية تصل لنحو 41 بالمئة من مجمل اعمال الجسر( ركائز وجدران وعقدات).



واوضح انه تم استكمال صب جميع اعمدة الجسر، وصب غالبية الجدران الاستنادية، ويتم حاليا تسليح وصب عقدات الجسر، حيث تم انجاز عقدتين ( كل عقدة 130 مترا)، مشيرا الى ان نسبة الانجاز لأعمال الحفريات لمنطقة النفق بلغت نحو 80 بالمئة، منها 40 بالمئة لأعمال الباطون في النفق المسقوف، و40 بالمئة لأعمال الجدران الاستنادية للنفق.



ولفت الى مواصلة العمل على تنفيذ طريق الخدمة البديل الذي تم استحداثه لخدمة مديرية الامن الدبلوماسي بطول 200 متر وعرض 8 امتار.

وتتكون الأعمال الإنشائية على تقاطع الارسال /الحرية، من اربعة مستويات ونفق باتجاهين، بطول 130 مترا تقريبا على شارع الحرية، وجسر باتجاهين وبطول 650 مترا على شارع القدس، وجسر باتجاه واحد لحركة السير من شارع الحرية ( الجمرك ) باتجاه تقاطع ناعور بطول 220 مترا، والشوارع المحيطة بمنطقة التقاطع مع اشارات ضوئية وربطها مع شبكة الطرق الواقعة ضمن المشروع،واعمال التحويلات.



وتبلغ كلفة المشروع 29 مليون دولار ممولة من صندوق التنمية السعودي.



