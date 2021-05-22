وزير الاعلام : اجراءات تخفيفية الشهر المقبل

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، ان الحكومة ستبدأ مطلع الشهر المقبل بـ “إجراءات من شأنها التخفيف على المواطنين بعد الانخفاض الكبير في المنحنى الوبائي وحالة الاستقرار التي شهدتها المملكة عن حاجز 3 % من النسبة الإيجابية من إجمالي الفحوصات بفيروس كورونا”.وشدد دودين في تصريحات صحفية على أن “الحكومة حذرة باتخاذ الإجراءات، وتوازن بين الملفين الصحي والاقتصادي الخدمي”، مرجحا ان “شهر ايلول (سبتمبر) سيشهد انتهاء أي مظاهر تتعلق بالفيروس وإجراءاته، وهذا طبعا مرتبط ببقاء الوضع الوبائي في الأوضاع الآمنة”.