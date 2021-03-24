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الأربعاء، 24-03-2021 05:36 م

وزير الاعلام : الإعلان عن مجموعة إجراءات للتخفيف عن جيب المواطن الأسبوع المقبل

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن الحكومة ستعلن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف للتخفيف عن جيب المواطن بالدرجة الأولى الأسبوع المقبل.
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وأوضح أنّ هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها المواطنون نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وقال دودين في مداخلة هاتفية على برنامج " يحدث اليوم"، على شاشة التلفزيون الأردني اليوم الأربعاء، إن الحكومة لن تألو جهداً من أجل التخفيف على المواطنين وعبور هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المملكة نتيجة تداعيات وباء كورونا ومدى تأثيرها اقتصادياً على جميع القطاعات.

وأكد أننا نمر اليوم في منحنى وبائي حرج جداً، لكن الحكومة تعمل بكل السبل لكي نصل إلى صيف آمن يتخلله فتح للقطاعات وعودة تدريجية للحياة الطبيعية.

 




 

 


 

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