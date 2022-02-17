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الخميس، 17-02-2022 03:52 م

وزير الاعلام : الحكومة ماضية بتطبيق قانون الدفاع

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ان الحكومة ماضية بتطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة باسمه .

ووفق الشبول ان ذلك تحسبا لموجة جديدة من وباء كورونا يجب التعامل معها بكفاءة، وهذا متوقع في كل العالم، ومن أجل دعم القطاعات الأكثر تضررا والحفاظ على موظفيها، وبهدف الاستمرار في الإجراءات الضرورية لضمان التطعيم في كل أنحاء المملكة .

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