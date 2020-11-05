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الخميس، 05-11-2020 01:54 م

وزير الاعلام السابق أمجد العضايلة يغرد عبر تويتر

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الوكيل الاخباري - علق وزير الدولة لشؤون الاعلام السابق أمجد العضايلة، على الانتخابات الأمريكية، واحتدام المنافسة بين المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
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وقال العضايلة في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، الخميس: "الانتخابات الامريكية هذا العام جذبت اهتمام الملايين خارج الولايات المتحدة نظرا لحالة الاستقطاب بين  مؤيدي الحزبين".

وأضاف العضايلة: " بغض النظر عما يجري من استقطاب فإن الأغلبية متمسكون بالديمقراطية واحترام حرية الفرد والمعتقد  والدين والرأي الأخر وسيادة القانون سبيل لاستمرار الحلم الامريكي".

 




 

 


 

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