وزير الاعلام السابق أمجد العضايلة يغرد عبر تويتر

الوكيل الاخباري -

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علق وزير الدولة لشؤون الاعلام السابق أمجد العضايلة، على الانتخابات الأمريكية، واحتدام المنافسة بين المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.وقال العضايلة في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، الخميس: "الانتخابات الامريكية هذا العام جذبت اهتمام الملايين خارج الولايات المتحدة نظرا لحالة الاستقطاب بين مؤيدي الحزبين".وأضاف العضايلة: " بغض النظر عما يجري من استقطاب فإن الأغلبية متمسكون بالديمقراطية واحترام حرية الفرد والمعتقد والدين والرأي الأخر وسيادة القانون سبيل لاستمرار الحلم الامريكي".