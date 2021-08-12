وزير الاعلام : المدارس مستعدة لعودة التعليم الوجاهي

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن المدارس في المملكة مستعدة لعودة التعليم الوجاهي للطلبة في العام الدراسي في شهر أيلول المقبل، خصوصاً بعد نجاح حملة تلقّي المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة للمطاعيم ، واستمرار تلقّي الطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً للمطاعيم.ودعا في هذا الصدد وسائل الإعلام إلى بث الأمل والروح الإيجابية عند تداولها للأخبار والمعلومات خصوصاً بعد الفترة الصعبة التي مر بها المواطنون من الناحية النفسية نتيجة تداعيات جائحة كورونا خلال فترة الحظر الشامل.