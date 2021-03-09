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الثلاثاء، 09-03-2021 05:49 م

وزير الاعلام : قرارات حكومية ستعلن الأربعاء والخميس

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لوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أنّ الحكومة بصدد اتّخاذ إجراءات احترازيّة وتقييديّة أخرى خلال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم غدٍ الأربعاء، إضافة إلى قرارات أخرى قد تصدر يوم بعد غدٍ الخميس؛ منوّهاً إلى أنّه سيتمّ الإعلان عنها فور اتّخاذها.
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وأشار إلى أن الوضع الوبائي في المملكة، وفي العديد من دول الجوار والعالم، شهد تطوّرات مقلقة خلال الأيّام الماضية، بدليل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونسب الفحوصات الإيجابيّة، وأعداد الوفيات.

وأضاف دودين أن هذا الأمر يستدعي الحذر، واتّخاذ إجراءات إضافيّة مشدّدة، لضمان السّيطرة على الوباء، وحماية صحّة المواطنين وسلامتهم التي هي أولى أولويّات الحكومة كما يوجّه دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني.

 




 

 


 

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