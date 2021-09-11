وزير الاعلام : لا رجعة للخلف و التعليم سيبقى وجاهياً

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إنه لا رجعة للخلف والحكومة تدرجت بفتح القطاعات بناء على عدد جرعات لقاح كورونا وتم الالتزام بالخطة، وسيبقى التعليم وجاهيا وسنفتح الاقتصاد كون العالم غير قادر على الاغلاق كما كان العام الماضي.



وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة ضخت 750 مليون دينار في السوق لابقاء القطاعات على قيد الحياة، واطلقت الحكومة أولوياتها الاقتصادية وفق برامج واوليات قابلة للقياس وتمويلها موجود.







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