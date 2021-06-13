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وزير الاعلام لـ الوكيل : لا توجه لمنح جرعة ثالثة لمتلقي لقاح سينوفارم الصيني بالاردن

الأحد، 13-06-2021 06:03 م

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا توجه لمنح جرعة ثالثة لمتلقي لقاح سينوفارم الصيني بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة صخر دودين لموقع الوكيل الاخباري نية الحكومة اعطاء جرعة إضافية ثالثة للأشخاص الذين تلقوا لقاح سينوفارم الصيني بالاردن .
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 فيما اعلنت البحرين والإمارات العربية المتحدة امس انها ستقوم بتزويد المواطنين والمقيمين الذين تم تطعيمهم بلقاح سينوفارم بجرعة إضافية، في محاولة لزيادة الحماية حيث لا تزال هناك حالات مسجلة يومية من فيروس كورونا الجديد.

وقال متحدث باسم الحكومة إن البحرين تسمح لأولئك الذين تلقوا لقاح سينوفارم اختيار جرعة معززة – إما جرعة واحدة من لقاح فايزر- بيونتيك أو جرعة أخرى من سينوفارم – بعد تلقي جرعتين من لقاح سينوفارم.

 




 

 


 

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