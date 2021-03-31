الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 06:41 م

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا قرارات بالسماح بآداء الصلوات في المساجد برمضان وفترة الحظر

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين،وجود قرار حكومي باستثناء أوقات الصلوات خلال فترة الحظر او السماح للمواطنين بالذهاب إلى المساجد مشياً على الأقدام خلال شهر رمضان المبارك.
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وقال دودين لموقع الوكيل الاخباري ان الحكومة لم تصلها اية توصيات ولم تتخذ قرارات جديدة بهذا الشأن .

وفي وقت سابق قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة إنه سيقدم مقترح إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يطالب به السماح للمواطنين الذهاب إلى المساجد مشياً على الأقدام خلال شهر رمضان المبارك.

 




 

 


 

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