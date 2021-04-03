السبت 03-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%14.02 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

البحوث الزراعية يختتم دورة في التحليل الاحصائي المتقدم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشوابكة والفاعوري والعجارمة وإسماعيل والشاهين

عجلون: 52 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع المركز الثقافي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم السبت

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأحد

ورش توعية في الأغوار الشمالية لمكافحة كورونا

الزميل محمد سالم العبادي في ذمة الله

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا قرار بتقليص ساعات الحظر الليلي للمواطنين برمضان

السبت، 03-04-2021 04:41 م

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا قرار بتقليص ساعات الحظر الليلي للمواطنين برمضان

3202119221616623278485


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين صدور اية قرارات بتقليص ساعات الحظر الليلي للمواطنين بالتزامن مع قدوم شهر رمضان .
اضافة اعلان

واكد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن معطيات الحالة الوبائية هي التي سيتم الاحتكام لها في أي قرار سيتم اتخاذه . 

 بدورها دعت غرفة تجارة الأردن في بيان صحفي اليوم لتمديد ساعات عمل المولات ومراكز التسوق والمطاعم أسوة بالعديد من الدول، وتقليل ساعات الحظر الجزئي مع تكثيف الرقابة والتحقق من الالتزام بالشروط والإجراءات الوقائية.

كما دعت لتحديث البروتوكولات الخاصة لتجنب الازدحامات خلال عمليات التسوق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202127212240341379813

%14.02 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

1617460656544

البحوث الزراعية يختتم دورة في التحليل الاحصائي المتقدم

420211185027456819680

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشوابكة والفاعوري والعجارمة وإسماعيل والشاهين

1617460155003

عجلون: 52 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع المركز الثقافي

3202121171939968470656

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم السبت

3202127171641755056652

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

أخبار متعلقة
ع

عطلة رسمية لـ3 أيام متتالية بانتظار الأردنيين

تي

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات المستفيدين قبل رمضان

عطلة

عطلة رسمية مرتقبة قبل شهر رمضان

3202111163825509931322

الحكومة : قرار تعليق إقامة صلاة الجمعة عرضة للدراسة والمراجعة

220212317380544121343

وزير الاعلام لـ الوكيل : اصدار امر دفاع جديد بالاردن

320215204220916158493

الحكومة : إذا استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه لن يكون هنالك صلاة تراويح