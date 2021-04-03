وزير الاعلام لـ الوكيل : لا قرار بتقليص ساعات الحظر الليلي للمواطنين برمضان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين صدور اية قرارات بتقليص ساعات الحظر الليلي للمواطنين بالتزامن مع قدوم شهر رمضان .واكد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن معطيات الحالة الوبائية هي التي سيتم الاحتكام لها في أي قرار سيتم اتخاذه .بدورها دعت غرفة تجارة الأردن في بيان صحفي اليوم لتمديد ساعات عمل المولات ومراكز التسوق والمطاعم أسوة بالعديد من الدول، وتقليل ساعات الحظر الجزئي مع تكثيف الرقابة والتحقق من الالتزام بالشروط والإجراءات الوقائية.كما دعت لتحديث البروتوكولات الخاصة لتجنب الازدحامات خلال عمليات التسوق.