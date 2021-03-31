وزير الاعلام لـ الوكيل : لن نفرض حظر تجول شامل يوم العطلة الرسمية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين ان حظر التجول سيكون جزئياً في يوم عطلة الأحد الموافق للحادي عشر من شهر نيسان المقبل بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية .وقال دودين في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان مركز الازمات لن يقرر ان يكون الحظر شاملاً في هذا اليوم كما في ايام عطلة الجمعة من كل اسبوع .الى ذلك قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر نيسان المقبل بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية.