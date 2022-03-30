وزير الاعلام يحذر من خطر إفلاس الصحافة

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول إن وسائل الصحافة والإعلام في الدول المحدودة الموارد تواجه خطر الإفلاس، "فعندما يتم امتصاص سوق الإعلان لصالح عدد من الشركات سوف تصبح المؤسسات الصحفية أمام خطر وجودي".



ودعا الشبول خلال مشاركته في جلسة "الإعلام.. الدور الجديد لبناء حكومات المستقبل" منتدى الإدارة الحكومية العربية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي اليوم الأربعاء، الجمهور إلى مواجهة الخلط بين وسائل الإعلام التي تعمل ضمن ضوابط وقوانين وبين وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل في فضاء مفتوح .

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