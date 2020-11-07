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السبت، 07-11-2020 10:54 م

وزير الاعلام يدعو الأردنيين إلى التزود بالمواد الغذائية دون تزاحم

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد، السبت، إن تقديم وقت الحظر إلى مساء الثلاثاء جاء لتخوف الحكومة من التجمعات المرتبطة بالتهنئة بنتائج الانتخابات النيابية.
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ودعا الأردنيين إلى التزود بالمواد الغذائية دون تزاحم مع التزامهم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، لافتا إلى ضرورة تنظيم الوقت للتزود بالحاجات الغذائية؛ وذلك قبيل 3 أيام من الحظر.

وحول الحظر لمدة طويلة، أكد في تصريحات على قناة المملكة أن الحكومة ستكون شفافة وصادقة بكل ما تقوم به، مشيرا إلى أنها ستبلغ المواطنين بصورة أي قرار مع الشروحات، قائلا "الشجاعة أن تتراجع عن قرار قد يكون فيه غير مصلحة للأردنيين".

 




 

 


 

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