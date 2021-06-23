الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

مجلس التدريب المهني يبحث خطة المؤسسة وتطوير معاهدها

قطر: وفاتان و67 اصابة بفيروس كورونا

الصحة البريطانية: 19 وفاة و 16135 إصابة بكورونا

هيفاء وهبي تثير جدلا بتحولها للعبة باربي - صور و فيديو

وزير الاقتصاد الرقمي : خدمات الإسناد المحلي وفرت الوظائف للأردنيين

بلدية عجلون تنفذ حملات رش وتعقيم للمدارس

ندوة بعنوان قراءة في محطات البناء والانجاز مع دخول المئوية الثانية

نقيب الجيولوجيين: انتخابات النقابة بـ 6 آب المقبل

85939 ألف جرعة جرى إعطاءها خلال يوم واحد

كريشان يطلب أسماء عمال الوطن الفعليين في البلديات

الأربعاء، 23-06-2021 08:10 م

وزير الاقتصاد الرقمي : خدمات الإسناد المحلي وفرت الوظائف للأردنيين

الهناندة
أحمد الهناندة - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأربعاء، إن قطاع خدمات الإسناد المحلي وفر الوظائف والمهارات الفنية للأردنيين، مشيرا إلى أنه يهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل.

اضافة اعلان


وأضاف خلال تصريحات صحفية ، أن جلالة الملك دعا اليوم خلال لقائه ممثلين عن قطاع خدمات الإسناد المحلي، إلى توسيع نطاق عمل القطاع.


ولفت أن جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، دعا خلال لقائه ممثلين عن قطاع خدمات الإسناد المحلي، إلى توسيع نطاق عمله، وزيادة قدرته على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة.

 

وأشار جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، إلى فرص العمل التي يوفرها قطاع خدمات الإسناد المحلي لأبناء المحافظات، وتسهيله العمل من المنزل وتمكين المرأة.


وأوضح الهناندة أن خدمات الإسناد المحلي متنوعة فهنالك شركات محلية أردنية تقدم خدمات لعملائها خارج الأردن بهذا النوع من الخدمات ، وهناك شركات متخصصة بالإسناد المحلي موجودة في الأردن وهي شركات عالمية تقدم خدماتها لعملائها من خلال مراكزها الموجودة داخل المملكة، وهناك شركات عالمية تدير مراكز إسناد محلية خاصة بها في الأردن.


"خدمات الإسناد هي مراكز خدمات عملاء، تقوم بالاستجابة لمتطلبات العملاء العالميين الذين يطلبون هذه الخدمة بالرد على استفسارات عملائهم ومشتركيهم أو المستفيدين من خدماتهم قد تكون بسيطة كمركز اتصال وقد تكون متطورة كخدمات دعم فني لشركات كبيرة مثل سيسكو أو مثل أمازون." وفق الهناندة


ولدى سؤاله عن حجم الاستثمار بذلك القطاع في الأردن قال الهناندة إن هذه الشركات لا تقاس بحجم الاستثمار لكن تقاس بحجم الأثر فهذه الشركات توظف أكثر من 12 ألف موظف كدراسة أولية ، واليوم سنقوم بدراسة تفصيلية ومتأكد أن هذا الرقم سيكون أعلى من ذلك بكثير.

 

"إيرادات هذا القطاع تجاوزت حاجز الـ 100 مليون دينار وأصبح قطاع حيوي ومهم، نظرتنا لهذا القطاع بأثره للترويج للأردن كمركز لخدمات الإسناد المحلي ، وبذات الوقت لحجم الوظائف الكبير الذي يستطيع توفيرها خلال فترات قصيرة جدا (...) هذا القطاع فيه إجابة لواحدة من أكبر التحديات الموجودة في الأردن وهي تحدي البطالة وتحدي توفير فرص العمل للخريجين وتحدي توفير المهارات الأردنية للعمل لدى الشركات العالمية الكبرى من داخل الأردن." بحسب الهناندة.


وزفّ من جهته الهناندة البشر للأردنيين ، حيث بين أنه بتوجيه جلالة الملك تم وضع خطة ومجموعة من البرامج لدعم هذا القطاع، منها البرامج الخاصة بمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تديره وزارة الاقتصاد الرقمي حيث يوفر 3 برامج للدعم.


وتابع الهناندة: "البرنامج الأول هو برنامج لدعم الرواتب حيث ندفع 50% من قيمة الرواتب بقيمة لا تتجاوز 300 ألف دولار للشركة الواحدة والهدف من ذلك هو التوظيف خارج حدود عمان والانتشار في المحافظات وتوفير فرص العمل في المحافظات، إلى جانب برامج تدعم خطط التوسعة والانتشار إلى المحافظات الأردنية وهناك برنامج يدعم منصات العمل الحرة التي من الممكن أن تستفيد منها تلك الشركات ويتحولوا في الإسناد المحلي إلى مفهوم منصات العمل الحر ، وهذه تعطي مجال للانتشار الأوسع وتعطي فرصة أكبر للشباب الأردني للاشتراك بهذه المنصات."


وبين أنه تم دعم هذه الشركات بالنسخة الأولى من برنامج دعم الرواتب الذي كان من المفروض أن يوفر  960 وظيفة لكن خلال 6 أشهر تم توفير 1320 وظيفة، وبرنامج توسعة الأعمال والانتشار تم دعمه بهدف توفير 760 وظيفة واخترنا 22 شركة لهذا البرنامج ولبرنامج الرواتب كان هناك 20 شركة، ومنصات العمل الحر تقريبا كان هناك 5 شركات تم اختيارهم بالدفعة الأولى وسيوفرون خلال سنة تقريبا 1250 فرصة عمل حر للشاب الأردني..


"هناك برنامج تدريب الخريجين الذي من خلاله يجري توفير  500 فرصة عمل حيث تساهم الوزارة ب 150 دينار من الراتب شهريا" وفق الهناندة

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

مجلس التدريب المهني يبحث خطة المؤسسة وتطوير معاهدها

6202120205613211132931

بلدية عجلون تنفذ حملات رش وتعقيم للمدارس

4202111102833609019667

ندوة بعنوان قراءة في محطات البناء والانجاز مع دخول المئوية الثانية

62021101854809864029

نقيب الجيولوجيين: انتخابات النقابة بـ 6 آب المقبل

6202122225812142639642

85939 ألف جرعة جرى إعطاءها خلال يوم واحد

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

كريشان يطلب أسماء عمال الوطن الفعليين في البلديات

أخبار متعلقة
رئاسة

الحكومة توضح حول عودة القطاعات الجديدة بالاردن

520212317440133030188

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

420212210572132317685

حقيقة التوجه لإعطاء جرعة ثالثة من المطعوم الصيني في الأردن

5202113121153204086297

وزير الاوقاف : الاردن ثابت في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية

520215233456364362560

مادبا:وزير الثقافة يزيح الستار عن اللوحة الفسيفسائية مسيرة الهاشميين

333

الملك بعد لقاء محمد بن زايد: العنوان الأبرز خدمة بلدينا