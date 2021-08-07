وزير الاقتصاد الرقمي: عدد مستخدمي تطبيق سند تجاوز 90 ألف مستخدم

الوكيل الاخباري-

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قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، السبت، إن عدد مستخدمي تطبيق سند الحكومي للخدمات الإلكترونية تجاوز 90 ألف مستخدم.أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاثنين، عن تحديث جديد على تطبيق "سند" الحكومي، وذلك بإضافة خدمة الاستعلام عن تصاريح التنقل الإلكترونية، المرتبطة بأزمة فيروس كورونا.وأشار الوزير إلى أن التطبيق لديه القدرة على استيعاب عدد كبير من الاستعلامات والدخول إلى التطبيق ويستوعب كل المواطنين، وسيستخدم من قبل المفتشين الذين يزورون المنشآت بدءا من 5 آب/أغسطس.الخدمة الجديدة، التي تظهر على الواجهة الرئيسة للتطبيق، تظهر إشارة باللون الأخضر في حال تلقي الشخص للقاح بجرعتيه الأولى والثانية، أو إشارة بالأحمر في حال كان الشخص قد تلقى جرعة واحدة أو لم يتلق اللقاح.ويطلب التطبيق من مستخدمه، للاستعلام عن حالة الأشخاص، الرقم الوطني للشخص المراد الاستعلام عنه، ثم تاريخ ميلاده، أو مسح البطاقة الشخصية لمعرفة تفاصيل تلقي الشخص للقاح كورونا من عدمه، حيث يمكن للخدمة الجديدة التأكد من التزام الأفراد بأمر الدفاع 32، الذي ينظم عمل الأفراد في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.ويلزم أمر الدفاع (32)، كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا، أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.