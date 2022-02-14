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الإثنين، 14-02-2022 01:32 م

وزير الاقتصاد الرقمي يحذر الأردنيين من روابط تجسس

هكر


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
حذر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة المواطنين من فتح روابط وهمية دون معرفة مصدرها يتم إرسالها لغايات إختراق الهواتف الذكية.

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وأضاف أنه لم يصل الوزارة أي بلاغ بتعرض مواطن للإختراق أو التجسس على هاتفه الذكي.


ودعا الهناندة اليوم الإثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" المواطنين تبليغ وحدة الجرائم الإلكترونية في حال الشك بالتعرض لأي حالة من حالات الاختراق أو التجسس.


وكانت تقارير دولية تحدثت مؤخرا عن استخدام برنامج التجسس الاسرائيلي "بيغاسوس " (Pegasus) في اختراق هواتف لمسؤولين وناشطين وصحفيين حول العالم ، فيما اشارت تقارير اخرى ان من بينهم مسؤولين و ناشطيين داخل الأردن لم يتسنى التأكد من صحتها.


وكان نشطاء وحقوقيون قالوا ان تحذيرات وصلتهم من شركة "أبل" لبعض الهواتف تفيد باحتمالية تعرضها للاختراق.


 




 

 


 

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