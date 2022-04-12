الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

جرحى وقتلى بإطلاق نار في محطة لمترو الأنفاق بنيويورك

الشبول يشيد بدور الإذاعات الأردنية في الدفاع عن قضايا الدولة

وزير الاقتصاد الرقمي يلتقي رياديين في حاضنات أعمال

أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

جلسة توعوية عن أهمية لقاحات كورونا في الأغوار الشمالية

هام من التعليم العالي حول طلبات التجسير

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة أبو دلبوح

الديوان الملكي: العملية الجراحية للملك تكللت بالنجاح

ولي العهد يزور إدارة البحث الجنائي

الأوبئة: 85% من إدخالات المستشفيات لإصابات كورونا تعود لمتحور أوميكرون

الثلاثاء، 12-04-2022 06:19 م

وزير الاقتصاد الرقمي يلتقي رياديين في حاضنات أعمال

1


الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الريادة والشركات الناشئة يمثل اليوم النسبة الأكبر من الاقتصاد الأردني، وتتضاعف مساهمته السنوية في الناتج المحلي، ومشاركته في قطاع ريادة الأعمال العالمية كبيرة جدا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجموعة من الرياديين وأصحاب شركات ناشئة للحديث ضمن خطة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف ومشاريع عمل الوزارة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الشبول يشيد بدور الإذاعات الأردنية في الدفاع عن قضايا الدولة

1

أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

420227175359972240296

جلسة توعوية عن أهمية لقاحات كورونا في الأغوار الشمالية

277585565_350277327144089_7265081136859426902_n

تفاصيل فعاليات "رمضانيات" في المحافظات اليوم الثلاثاء

1649767431532

بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم تواصل فعالياتها في إربد

M63A1569

هام من التعليم العالي حول طلبات التجسير

أخبار متعلقة
medical-tourism-jordan

قطاع الرعاية الصحية يضع الأردن أولا بالسياحة العلاجية إقليميا

w

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

نحو

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تواصل جلساتها السبت

wwww

صحافي نرويجي يحاضر بمعهد الإعلام الأردني حول الصحافة وزخم المعلومات

مبنى رئاسة الوزراء

توضيح حكومي حول تعيين أمين عام

320221019031803333297

إطلاق مسابقة هالت برايز العالمية في مؤتة