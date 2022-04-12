وزير الاقتصاد الرقمي يلتقي رياديين في حاضنات أعمال

الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الريادة والشركات الناشئة يمثل اليوم النسبة الأكبر من الاقتصاد الأردني، وتتضاعف مساهمته السنوية في الناتج المحلي، ومشاركته في قطاع ريادة الأعمال العالمية كبيرة جدا.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجموعة من الرياديين وأصحاب شركات ناشئة للحديث ضمن خطة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف ومشاريع عمل الوزارة.

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