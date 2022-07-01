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الجمعة، 01-07-2022 08:41 م

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، إن الوزارة وهيئة قطاع الاتصالات عقدت مفاوضات مع مشغلي قطاع الاتصالات؛ لحل حزمة من المشاكل المتراكمة منذ سنوات طويلة.

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وأضاف الهناندة، في حديثه للتلفزيون الأردني، أنه "من المفترض انتهاء تلك المفاوضات، والحكومة اتخذت قرارا بشأن المضي قدما بخدمات الجيل الخامس، وهم حاليا في المرحلة الثانية التي تشمل توقيع على الاتفاق".


ولفت إلى أنه بعد انتهاء من التراخيص بشأن خدمات الجيل سنحتاج إلى مدة زمنية تتراوح ما بين (12-18) شهرا، مبنيا أن التوقيع على الاتفاق سيكون خلال 14 يوما (بعد العيد) وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق وعقد التسوية.


وبين، أن العالم يعيش حالة من التحول وعمودها الفقري هو "التحول الرقمي" مع زيادة الاعتماد على شبكة الإنترنت التي تحتاج إلى شبكات متعددة، مؤكدا دعم شبكات الألياف الضوئية التي تتوسع بصورة كبيرة ونسبة انتشارها للمنازل حوالي 15 بالمئة.

 




 

 


 

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