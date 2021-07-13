وزير الاقتصاد الرقمي: 2021 سيكون عام الريادة الأردني

الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن عام 2021 سيكون عام الريادة الأردني، وذلك بناء على الزيادة في عدد الشركات الريادية المتميزة، جنبا إلى جنب مع الزيادة في عدد حواضن ومسرعات الأعمال والجهات الداعمة.

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وأشار الهناندة بحسب بيان صحفي صادر عن جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" الثلاثاء، إلى بروز أهمية دور التحول الرقمي خلال أزمة كورونا كأحد المحاور المهمة لمساعي الحفاظ على الصحة العامة واستمرارية الأعمال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، حيث كان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدور الكبير في الحفاظ على ديمومة الإنتاجية ومتابعة الأعمال في معظم القطاعات الحيوية.



كما أشاد الهناندة بدور الشركات الريادية الأردنية التي أسهمت في خلق أفكار جديدة وحلول لاستدامة الحياة في ظل التوقف العالمي في شتى المجالات بسبب الجائحة والذي ما كان ليحدث لولا التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما أثبت تميز الأردن بريادة الأعمال وأهمية البنية التحتية التي لدينا.

واحتفلت "إنتاج" بتكريم 16 شركة من المشاركين في المبادرة الوطنية “TechAID” ، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.



و مبادرة “TechAID”تهدف إلى وضع حلول تكنولوجيّة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا وما بعدها من منظور اقتصادي، اجتماعي أو صحي أو تعليمي واستحداث منظومة لتمكين الشركات من خلالها تنظيم أعمالها ضمن إطار تقنيات العالم الافتراضي.



وأكد رئيس هيئة المديرين في الجمعية بشار حوامدة أن جمعية "إنتاج" خلال الجائحة كانت قريبة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى تماس مباشر في كافة التحديات التي تواجه شركات القطاع.

ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به جمعية "إنتاج" من خلال إيجاد التحشيد اللازم لدعم القطاع.



وأكد حوامدة على أهمية لجنة التحول الرقمي التي تترجم 'العلاقة الصحية' التي تربط القطاعين العام والخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

