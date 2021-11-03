وزير الاقتصاد الرقمي : 2022 سيكون عام الخدمات الرقمية

الوكيل الإخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن العام المقبل سيكون عام الخدمات من خلال إضافة العديد من الخدمات الحكومية على منصة الخدمات الحكومية الموحدة التي سيتم إطلاقها.

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وقال خلال تصريحات صحفية إن الوزارة أعلنت عن استراتيجيتها في منتصف هذا العام حيث تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتتضمن خطة عمل مرتبطة بجداول زمنية محددة، تركز بشكل رئيسي على ضرورة الإسراع في تقديم أكبر قدر من الخدمات الرئيسة والضرورية للمواطن بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك من خلال منصات موحدة وإجراءات سلسلة يشعر من خلالها المواطن بالفرق والتقدم والإنجاز في هذا المجال.



وأضاف أنه سيتم إطلاق منصة خدمات حكومية موحدة وهي نسخة معدلة لتطبيق “سند”، بالإضافة إلى موقع الكتروني للخدمات الحكومية إلى جانب مجموعة من الخدمات على نفس التطبيق، لذلك فإن العام المقبل سيكون عام الخدمات وسيتم إضافة المزيد من الخدمات على هذه المنصة.

