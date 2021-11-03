الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي في مدارس السوريين اليوم الاربعاء

إصدار أول تأشيرة لمعتمر أردني براً وكشف تفاصيل شروط العمرة

التربية تقرر تقديم موعد الامتحانات النهائية للفصل الأول - تفاصيل

1349 حالة إسعافية تم التعامل معها خلال 24 ساعة

الأمن العام ينشر آلية فتح الطريق لسيارة الإسعاف عند مرورها - فيديو

مأدبا: إطلاق حملة بيئتنا رئتنا

دول تتعهد بتكثيف حماية مياهها الاقليمية لمكافحة تغير المناخ

بدء إصدار تأشيرات العمرة برًّا

الاردن يحصل على تمويل بريطاني للمناخ والبيئة

إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام الدّوائر الانتخابيّة لمجالس المحافظات

الأربعاء، 03-11-2021 11:44 ص

وزير الاقتصاد الرقمي : 2022 سيكون عام الخدمات الرقمية

وزارة الاقتصاد الرقمي


الوكيل الإخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن العام المقبل سيكون عام الخدمات من خلال إضافة العديد من الخدمات الحكومية على منصة الخدمات الحكومية الموحدة التي سيتم إطلاقها.

اضافة اعلان


وقال خلال تصريحات صحفية إن الوزارة أعلنت عن استراتيجيتها في منتصف هذا العام حيث تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتتضمن خطة عمل مرتبطة بجداول زمنية محددة، تركز بشكل رئيسي على ضرورة الإسراع في تقديم أكبر قدر من الخدمات الرئيسة والضرورية للمواطن بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك من خلال منصات موحدة وإجراءات سلسلة يشعر من خلالها المواطن بالفرق والتقدم والإنجاز في هذا المجال.


وأضاف أنه سيتم إطلاق منصة خدمات حكومية موحدة وهي نسخة معدلة لتطبيق “سند”، بالإضافة إلى موقع الكتروني للخدمات الحكومية إلى جانب مجموعة من الخدمات على نفس التطبيق، لذلك فإن العام المقبل سيكون عام الخدمات وسيتم إضافة المزيد من الخدمات على هذه المنصة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فلوس 2

صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي في مدارس السوريين اليوم الاربعاء

medium

3283 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

image (14)

إصدار أول تأشيرة لمعتمر أردني براً وكشف تفاصيل شروط العمرة

طلبة خاص 2

التربية تقرر تقديم موعد الامتحانات النهائية للفصل الأول - تفاصيل

مديرية الامن العام

1349 حالة إسعافية تم التعامل معها خلال 24 ساعة

الدفاع المدني 3

الأمن العام ينشر آلية فتح الطريق لسيارة الإسعاف عند مرورها - فيديو

أخبار متعلقة
1F84X

الهناندة: شمول الشركات الصناعية ببرامج الدعم خلال الفترة المقبلة

سند 2

وزير الاقتصاد الرقمي: تحميل تطبيق سند ليس إلزاميا على المواطنين

617a68d294434

بحث التعاون في قطاع الاتصالات مع فلسطين واليمن

1020218144418917070136

افتتاح محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru) في ترخيص الكرك

سند أخضر

الهناندة: نسخة سند الجديدة قبل نهاية العام

e

ولي العهد : الشراكة بين القطاعين أداة لتحقيق التنمية المستدامة