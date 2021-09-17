وزير الاوقاف: الحرية ليست بتزوير الحقائق

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة إن الله كرم الانسان منذ أن خلقه، وجعله حراً في عقله، وحرره من قيود التبعية، وكل قيود الأرض، والخرافات، والاستبداد، والأوهام.



وأضاف في خطبة الجمعة أن الله عز وجل جعل من أولى مهام الرسول عليه الصلاة والسلام تخفيف الأغلال والوزر على الانسان، ليلج باب الحرية الذي فتحه الله لعباده.



وشدد على أن الحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، فليس من الحرية العمل على ايقاع الفتن، أو التصرف وفق الغرائز.



ولفت إلى أن ما نريد هو الوصول لحرية منضبطة بكلمة الخير وليس بالزور والبهتان وتزوير الحقائق.

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