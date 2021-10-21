الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 02:26 م

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

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 الوكيل الاخباري - أوضح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صندوق الزكاة باشر بتخصيص مبالغ مالية لبناء وحدات سكنية للأسر الفقيرة والمحتاجة بالتعاون مع الديوان الملكي الهاشمي، لافتا إلى أن الصندوق يعي تماما أهمية هذه المبادرات وانعكاسها على خدمة الفقراء وتوجيه أموال الزكاة بالاتجاه الصحيح والسليم. 

ووجه الخلايلة الصندوق وأوقاف الكرك إلى التعاون مع متصرفية الأغوار الجنوبية والجهات المختصة، لإجراء دراسة لتخصيص قطعة أرض لبناء وحدات سكنية للفقراء، ودراسة مشاريع انتاجية، والسعي لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع كما يحثنا ديننا الحنيف.

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