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الثلاثاء، 26-10-2021 03:57 م

وزير الاوقاف : توجيهات من الملك لدعم العاملين في أوقاف القدس

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الوكيل الاخباري -  استعرض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الجهود التي تبذلها الوزارة والدائرة بشأن القضية الفلسطينية وقضية القدس.

وأضاف الخلايلة أن الاقتحامات ارتفعت خلال الاشهر الماضية خاصة من باب المغاربة، إلا أن ما حدث كسابقة تاريخية قيام متطرف بصلاة صامتة داخل المسجد الأقصى، ونتيجة التدخل الدبلوماسي الأردني على أعلى المستويات صدر قرار عن المحكمة الإسرائيلية بإبطال قرار سابق بعدم إدانة المتطرفين واعتبار ذلك مخالفا للقانون.

وأشار إلى أن الوزارة تتلقى يوميا تقريرا حول التطورات من قبل أوقاف القدس وفي بعض الأيام يردنا تقريرا صباحيا وآخر مسائيا، مؤكدا أن الوزارة تبذل وبتوجيهات من جلالة الملك كل الجهود لدعم العاملين في أوقاف القدس وتحسين ظروف معيشتهم، إضافة إلى فرش المسجد الاقصى بالسجاد الحرير المقاوم للحريق وضمن أفضل المواصفات العالمية، حيث تم تشكيل لجنة بين الوزارة والديوان الملكي الهاشمي بأمر من جلالته .

وبين الخلايلة أنه سيتم تعيين 50 موظفا، واقرار علاوة للعاملين بأوقاف القدس، وإرسال فرق ميدانية من الأردن للقدس كل أسبوعين، مشيرا إلى أن كل ما يدفع من رواتب وبدل نهاية خدمة، ونفقات أخرى من موازنة الدولة، وهذا العام بلغت موازنة اوقاف القدس 13مليون دينار، فيما ستكون تكلفة السجاد على نفقة جلالة الملك الخاصة.

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