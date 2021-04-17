السبت 17-04-2021
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السبت، 17-04-2021 02:58 م

وزير الاوقاف : دراسة لعودة الصلوات في المساجد

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة حول تعطيل بعض الصلوات إننا اليوم نواجه جائحة، والعالم يواجهونها بالحظر والاغلاقات ومنع التجمعات، ومن ذلك تعطيل بعض الصلوات وأن الامر في الأردن يخضع كل أسبوع للدراسة والتقييم بحسب المنحى الوبائي، مشيرا إلى أن البعض أساء وخرج عن النقد الموضوعي وحملوا الأمر في غير محله.
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وأضاف ان هناك مسائل خلافية، نختلف حولها وعلينا أن نبقى في حدود الخلاف، وأن الأصل في الاختلاف أن نحترم بعضنا الآخر لاسيما اذا كان الأمر مبنيا على علم ومنهج علمي صحيح.
 

 




 

 


 

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