وزير الاوقاف : قرار اغلاق المساجد يوم الجمعة صعب

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة إنه منذ بداية جائحة كورونا تلتزم الوزارة بما يصدر عن القطاعات الطبية في الأردن لأنها تريد الخير لكل من يأتي للمسجد.وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن قرار اغلاق المساجد يوم الجمعة صعب، ولكن فقد الأحبة أصعب أيضاً، وحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، وأصبحنا نفقد أحبة ونرى مصابين بهذا المرض.ولفت إلى أنه يجب تحمل هذه الأسابيع القليلة والجلوس في البيوت والتقرب إلى الله فنحن أمة جعل لها الله الأرض مسجداً وهي طهورة.وأشار إلى أن التخلف عن الذهاب للجمعة نؤجر عليه بسبب خوفنا من المرض، فما يحبسنا عن صلاة الجمعة حتى نهاية الشهر الحالي هو العذر لخوفنا على احبتنا.