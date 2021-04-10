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السبت، 10-04-2021 06:08 م

وزير الاوقاف: متى يمكن أن تعود صلاة الجمعة

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الوكيل الاخباري - كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، عن السؤال الدائم لوزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة في جلسات مجلس الوزراء.
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وقال دودين في مداخلة عبر شاشة المملكة، إن وزير الاوقاف دائما يتساءل أمام وزير الصحة في جلسات مجلس الوزراء، "متى يمكن أن تعود صلاة الجمعة".

وأضاف أن وزير الصحة كان يجيب بقوله إنه عندما تنخفض نسبة الاصابات اليومية بفيروس كورونا يمكن أن تعود صلاة الجمعة".

وبين دودين أن الحكومة تستهدف الوصول إلى أن تكون نسبة الفحوصات الايجابية يوميا 5% او اقل.

 




 

 


 

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