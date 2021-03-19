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الجمعة، 19-03-2021 01:43 م

وزير الاوقاف يحذر من تشويه الحقائق ونشر الشائعات بين الناس

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الوكيل الاخباري - حذر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، من اللغو والكذب ونشر الشائعات وتشويه الحقائق وبث الرعب بين الناس، مشيرا الى ان من صفات المؤمن الصدق والامانة ومراعاة العهد والود.

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وقال الخلايلة خلال خطبة الجمعة اليوم، من مسجد المغفور له الحسين بن طلال، إن على المسلم الصبر على الوباء واحتساب الاجر عند الله، لافتا الى ان معادن الرجال لا تظهر في الرخاء بل في الشدائد والابتلاءات والمحن، وهي التي تمتحن الناس كما النار تخلص الذهب من الشوائب.


واكد ان الابتلاء والاوبئة هي امتحان للبشر، وفيه تظهر سلوك المؤمن وتصرفاته وجميع احواله، مبينا ان علينا الصبر والاحتساب والعمل على دفع المرض والالتزام بالتعليمات الصحية والاجتهاد لتجنيب المجتمع شر هذا الوباء.


واشار الى أن من مات بالفيروس يحتسب عند الله شهيداً لقوله صلى الله عليه وسلم (من مات بالطاعون فهو شهيد) والطاعون هو الذي ينتشر بالهواء وهذه الجائحة كالطاعون.


--(بترا)

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