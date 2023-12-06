وزير الاوقاف يصدر بياناً حازماً ويحذر

الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في المملكة الاردنية الهاشمية مساء الاربعاء البيان التالي :



قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. البقرة:114



أدان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة مخطط جماعات صهيونية-دينية متطرفة لتنظيم مسيرة معلنة أنها ضد أوقاف القدس الإسلامية والوصاية الهاشمية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدس الشريف، محذراً من أن حماية سلطات الاحتلال ودعمها للمسيرة من شانه ان يؤجج الصراع في المنطقة ويعمل على توسعة نار الحرب المستعرة.

وبين وزير الأوقاف على أن التصعيد الأخير باستهداف المسجد الاقصى المبارك يعني تعدي صارخ على عقيدة وإيمان كل المسلمين.



وطالب وزير الأوقاف مسلمي وأحرار العالم بدعم صمود أوقاف القدس والمقدسيين المدافعين عن الأقصى وشد أزرهم لحماية مقدساتهم.



وأوضح وزير الأوقاف أن الوصاية الهاشمية مستمرة بالحافظ على هوية المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بصفته مسجد إسلامي خالص بكل مساحته البالغة 144 دونماً لا يقبل الشراكة ولا التقسيم كما هو الوضع الديني والتاريخي القائم منذ رحلة الإسراء والمعراج والفتح العمري والبناء الأموي لهذا المسجد المبارك.

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وأكد وزير الأوقاف أن الأردن سيستمر بكل إمكاناته بالعمل المخلص لله سبحانه وتعالى لحماية المسجد الأقصى من كل تدنيس وتشويه.