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الإثنين، 21-03-2022 06:39 م

وزير الاوقاف يصدر قرارات بشأن المساجد

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الوكيل الاخباري - قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الأثنين إنهاء كافة أشكال التباعد أثناء أداء الصلاة في جميع مساجد المملكة، وازالة إشارات التباعد بين المصلين مع ضرورة المحافظة على شروط ومتطلبات السلامة العامة وخاصة إبقاء ارتداء المصلين الكمامة لدى الدخول وأداء الصلوات.

وكانت وزارة الأوقاف، وبناء على توصيات لجنة الاوبئة الحكومية قررت مع بداية جائحة كورونا الالتزام بالتباعد في المساجد وارتداء الكمامة منعا لانتشار فيروس كورونا والمحافظة على صحة وسلامة المصلين.

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