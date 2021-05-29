وزير البيئة: ندعم جهود الامارات العربية لاستضافة مؤتمر الأطراف

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أكد وزير البيئة نبيل مصاروه موافقة ودعم المملكة الأردنية الهاشمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لاستضافة مؤتمر الأطراف 28 ( COP 28) التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، المنوي عقده عام 2023.وأضاف المصاروه في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، اننا في وزارة البيئة نثمن ونقدر هذا الدور العربي الكبير الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يصب في مصلحة العمل العربي المشترك تجاه القضايا البيئية عامة، والتغير المناخي خاصة.