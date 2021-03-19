وزير البيئة يؤكد ضرورة ايجاد حلول لكافة المشاكل البيئية بقضاء الظليل

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير البيئة نبيل مصاروة، أن الوزارة لن تدخر جهداً في إيجاد الحلول لكافة المشكلات البيئية التي يواجهها قضاء الظليل كمنطقة ساخنة بيئياً، والعمل على تحسين الظروف البيئية والإجراءات السليمة تجاه البيئة وعناصرها المختلفة، وذلك بتشاركية تامة مع الجهات المعنية كافة.جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير الخميس لقضاء الظليل بهدف تفقد عدد من المشاريع والمواقع البيئية ومناقشة القضايا البيئية بالمحافظة، حيث التقى محافظ الزرقاء حجازي عساف وبعدد من أعضاء مجلس المحافظة للاطلاع على أبرز القضايا البيئية الناجمة عن تلك المواقع والوقوف الآمن لمعالجة مكامن الخطأ التي تحدث جراء التجاوزات اللامسؤولة والتي تتعدى ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية كافة وفقاً للخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة .