الثلاثاء 21-06-2022
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الأرصاد : فرصة لتساقط الأمطار الاربعاء وتحذير من الضباب
كريشان يطلع على واقع الخدمات في بلديتي إربد والوسطية
اتفاقية شراكة بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين
وزيرا الأوقاف والشباب يكرمان الحافظ لكتاب الله محمد العنانزة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بنك الأردن يشارك باليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف
هواتف سامسونج جالكسي S22 Ultra وS22+ وS22: شركاء مثاليون للتصوير الليلي المثالي
اتفاقية شراكة بين شركة تسويق المنتجات البترولية وصندوق الائتمان العسكري لدعم رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية
كابيتال بنك ينظم ورشة توعوية لموظفيه بمناسبة اليوم العالمي للعافية بالتعاون مع تطبيق "كُن"
كورونا
كورونا
الكشف عن دارسات جديدة لإنتاج لقاح مضاد لجميع متغيرات كوفيد-19
بعد ارتفاع الإصابات عالميا.. أعراض سلالتي أوميكرون الجديدتين BA.4 وBA.5
11 دولة بينها 5 عربية لا يزال السعوديون ممنوعين من السفر إليها
بسبب فحوص الكشف عن كوفيد.. الصين تواجه تراكم كمية هائلة من النفايات الطبية
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فيديو الوكيل
فيديو منوع
فيديو أرشيفي
بدء أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس في جنوب المملكة
من هو الشاب محمد العنانزة الفائز بمسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم؟
مقترح لإنشاء 14 طريقاً في المملكة مقابل رسوم على مستخدميه
الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي لهذا العام.. تعرف عليها
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
أمريكا.. آلاف الدولارات مقابل تربية الصراصير في المنزل بشروط !
خلال القيلولة.. كراسي المدارس تتحول لأسرّة نوم في الصين -صور
فيديو نادر ولقطات متداولة لرفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج 2022
هل يؤثر كشف أسرارك للآخرين سلبا أم إيجابا على حياتك؟
ملاعب
ملاعب
فوز كاسح لرفاق يزن العرب بالدوري الماليزي
الوحدات يكتفي بالتعادل مع السلط قبل مواجهة الفيصلي
بالصور : الاتحاد بطلا لدوري أندية الدرجات تحت 18 عاما
نائب رئيس نادي الوحدات يتجاوز الوعكة الصحية
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
المعونة: الدعم الحكومي الإضافي لمدة ٦ أشهر وحسب عدد أفراد الأسرة
التربية توجه إرشادات هامة لطلبة التوجيهي
التربية: لن نشدد على مطعوم كورونا لطلبة التوجيهي