وزير البيئة يبحث مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة التعاون المشترك



الوكيل الاخباري - بحث وزير البيئة، نبيل مصاروة، اليوم الأحد، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، سارة فيرير أوليفيلا، التعاون المشترك.



وأشادت بوزار بتميز الأردن الاستراتيجي في الإلمام بخطط التطور، وخاصة البيئية منها، والتقدم المنجز في تحديث المساهمات المحددة وطنيا التي بينت حجم الطموح المضاف لتصبح ضعف ما كانت تلتزم به المملكة في اتفاق باريس وخطط النمو الأخضر التي أعدت بالرغم من العبء الكبير الذي تسببت فيه موجات اللجوء في المنطقة.

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