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الثلاثاء، 02-02-2021 07:10 م

وزير البيئة يبحث مع سفير قبرص أوجه التعاون بين البلدين

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الوكيل الاخباري - بحث وزير البيئة نبيل مصاروة، اليوم الثلاثاء، مع سفير قبرص لدى المملكة ميخاليس أيوانو في مبنى وزارة البيئة سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة والتوعية والخطط الوطنية والتشريعات البيئية، من خلال تعيين ضباط ارتباط في كلا البلدين لتبادل الخبرات وأوجه الاستثمار بين البلدين في مجال حماية البيئة وعناصرها المختلفة.
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وقال المصاروة، خلال اللقاء، إن العلاقات بين البلدين نابعة من التفاهم الكبير حول مختلف التحديات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستمرار العلاقة المتينة التي تشمل التعاون في جميع المجالات ومن ضمنها البيئية.

 




 

 


 

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