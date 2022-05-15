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الأحد، 15-05-2022 09:22 م

وزير البيئة يتفقد غابات محمية اليرموك

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة اليوم الأحد، المواقع المتضررة جراء الحريق الذي اندلع بغابات محمية اليرموك في محافظة إربد / لواء بني كنانة، الليلة الماضية، حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه والحيلولة دون اتساع رقعته إلى التجمعات السكانية القريبة من المحمية.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد، اكد الردايدة ضرورة إعطاء الاهتمام الكافي لقطاع البيئة والمحميات الطبيعية، لتعزيز التنمية والحفاظ على البيئة سليمة للأجيال المقبلة .

وشدد على أهمية التشاركية بين الجهات المعنية كافة من اجل حماية الغابات والثروة الحرجية، والتي تعتبر جزءا أساسيا من منظومتنا الوطنية البيئية.

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