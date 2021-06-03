الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 03:52 م

وزير البيئة يتفقد مناطق صناعية ومكب الأكيدر

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الوكيل الاخباري - أكد وزير البيئة نبيل مصاروة ان وزارة البيئة مستمرة ببناء شراكات مع كافة المناطق الصناعية والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي والتنموي، للوقوف على اهم التحديات التي تواجه قطاع البيئة، ووضع الحلول لمواجهتها والحد من تفاقمها.
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جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم الخميس لمدينة الحسن الصناعية ومجموعة مصانع كلسك ومكب الاكيدر. واستهل المصاروة زيارته إلى مبنى إدارة مدينة الحسن الصناعية والتقى مديرها العام هاني ذيابات ومدير عام هيئة المستثمرين عمر جويعد وعددا من أصحاب المصانع والمستثمرين وغرفة صناعة اربد.

 




 

 


 

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