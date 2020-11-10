وزير البيئة يدعو الناخبين للإدلاء بأصواتهم

الوكيل الإخباري- دعا وزير البيئة نبيل مصاروه الناخبين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية، ولا سيما من قبل الشباب الذين يشكلون النسبة الأعلى من سكان المملكة من اجل افراز مجلس نيابي قادر على ايصال أصواتهم وإشراكهم في صنع القرار وتلبية طموحاتهم.

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وقال مصاروه اليوم الثلاثاء بعد الادلاء بصوته ، إن الأردن قادر على مواجهة التحديات كافة، وخصوصا ما يتعلق بجائحة كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة العامة والتقيد بها من حيث التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات.



