وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - شارك وفد ترأسه وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، في اجتماعات "أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والتي تعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز العمل المشترك بما يتعلق بالتعامل مع تحديات التغير المناخي في المنطقة.



وأكد الردايدة، خلال اجتماعاته مع الوفود المشاركة، بحسب بيان صحفي، التزام الأردن بجميع الجهود الدولية الرامية لمجابهة ظاهرة التغير المناخي والحد منه، وأنه يعمل على قدم وساق مع جميع الأطراف الوطنية والدولية التزاما منه بمضامين الاتفاقيات الدولية .

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