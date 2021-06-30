وزير البيئة يفتتح ورشة حول تعزيز برنامج مسؤولية المنتج الممتدة

الوكيل الاخباري -

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افتتح وزير البيئة نبيل مصاروه، مساء أمس الثلاثاء، ورشة عمل خاصة بتعزيز تنفيذ البرنامج الوطني لمسؤولية المنتج الممتدة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.وقال مصاروه، خلال افتتاحه الورشة، إن الوزارة تواصل بذل الجهود لتعزيز مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة من خلال تطبيق أفضل التقنيات والممارسات البيئية المتاحة في مجال إدارة النفايات، مشيرا إلى إصدار القانون الإطاري لإدارة النفايات في العام الماضي، والذي تضمن نصوصا تشريعية لتعزيز تنفيذ هرمية إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.