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الثلاثاء، 23-08-2022 09:39 م

وزير البيئة يلتقي اعضاء لجنة الجمعيات البيئية

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الوكيل الاخباري - التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة أعضاء لجنة الجمعيات البيئية ضمن البرنامج الذي أعدته الوزارة لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ( الجمعيات البيئية ) وبناء الشراكات الاستراتيجية معها ، للنهوض بالعمل البيئي.

واستعرض الردايدة خلال اللقاء أهمية عمل لجنة الجمعيات، ودورها المحوري في التمثيل الفاعل والإيجابي للجمعيات في المملكة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالشراكة مع الجمعيات البيئية، وتفعيل دورها في إعداد البرامج والخطط التي تطلقها .

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