الخميس 09-06-2022
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وزير البيئة يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين

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الخميس، 09-06-2022 09:09 م

وزير البيئة يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين

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الوكيل الاخباري - بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة مع المبعوث الخاص لشؤون المناخ والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، مجالات تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين بمجال حماية البيئة.

كما جرى خلال اللقاء الذي جاء على هامش اجتماعات مؤتمر الطاقة المستقبلية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا في البحر الميت، بحث توحيد الجهود العربية للتصدي للأزمات التي يعاني منها كوكب الأرض، وهي التغير المناخي، والتلوث وفقدان التنوع الحيوي.

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